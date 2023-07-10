Пекин, 10 июля, 2023, 09:37 — ИА Регнум. В ходе встреч с главой минфина США Джанет Йеллен власти Китая выразили озабоченность в связи с санкциями и давлением, оказываемыми Вашингтоном на Пекин. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства финансов КНР по итогам визита Йеллен в Китай.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе встреч и переговоров китайская сторона снова выразила озабоченность по поводу таких проблем как отмена тарифов в отношении Китая, прекращение давления на китайские компании, справедливое отношение к двусторонним инвестициям, ослабление экспортного контроля по отношению к Китаю, отмена запрета на товары, связанные с Синьцзяном», — указывается в нём.

Уточняется, что на протяжении последних лет американские власти ввели ряд ограничений экономического характера и мер подавления Пекина, ставшим причиной нанесения ущерба правам и интересам субъектов рынка Китая, а также способствовали подрыву основы общественного мнения в отношениях двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля газета The New York Post раскритиковала Йеллен за нарушение дипломатического этикета на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. По данным издания, глава минфина США оживлённо и часто кланялась во время рукопожатия с китайским представителем, а американский чиновник, как считает гадета, никогда не должен не кланяться.

Сенатор России Алексей Пушков позднее прокомментировал эту публикацию. Он уточнил, что Йеллен неестественно долго кланялась и пожимала руку на встрече с вице-премьеров КНР, что, по его мнению, «отражает внутреннее состояние части американских правящих кругов».