СМИ: Индия и Франция хотят начать совместное производство оружия
Нью-Дели, 10 июля, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Власти Индии и Франции в ходе визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Париж намерены подписать дорожную карту по совместному производству различных видов вооружений. Об этом 10 июля сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники.
По данным издания, имеются в виду совместные работы по производству палубных истребителей и дизель-электрических субмарин. В результате подписания такой дорожной карты Индия сможет расширить выпуск оружия с использованием технологий Франции на своих предприятиях в рамках национальной программы «Делай в Индии».
Уточняется, что глава индийского правительства будет в качестве почётного гостя находиться на параде ко Дню взятия Бастилии 14 июля. Также в ходе его визита стороны намерены заключить соглашения на поставку ВМС Индии 26 палубных истребителей Rafale М для индийского авианосца Vicrant и строительство трёх дизель-электрических субмарин класса Scorpene.
Отмечается, что совет по оборонным закупкам индийского минобороны должен одобрить эти соглашения 13 июля перед визитом Моди в Париж.
Как сообщало ИА Регнум, 7 июля газета Hindustan Times написала, что захват российскими войсками британской ракеты Storm Shadow — это большая победа президента России Владимира Путина. Издание уточнило, что Лондон обеспокоен тем, что российские военные захватили ракету частично неповреждённой.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии 23 июня заявили, что украинский конфликт оказывает всё большее воздействие на глобальную экономику. По их мнению, кризис на Украине также влияет на критически важные цепочки поставок.