Нью-Дели, 10 июля, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Власти Индии и Франции в ходе визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Париж намерены подписать дорожную карту по совместному производству различных видов вооружений. Об этом 10 июля сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, имеются в виду совместные работы по производству палубных истребителей и дизель-электрических субмарин. В результате подписания такой дорожной карты Индия сможет расширить выпуск оружия с использованием технологий Франции на своих предприятиях в рамках национальной программы «Делай в Индии».

Уточняется, что глава индийского правительства будет в качестве почётного гостя находиться на параде ко Дню взятия Бастилии 14 июля. Также в ходе его визита стороны намерены заключить соглашения на поставку ВМС Индии 26 палубных истребителей Rafale М для индийского авианосца Vicrant и строительство трёх дизель-электрических субмарин класса Scorpene.

Отмечается, что совет по оборонным закупкам индийского минобороны должен одобрить эти соглашения 13 июля перед визитом Моди в Париж.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля газета Hindustan Times написала, что захват российскими войсками британской ракеты Storm Shadow — это большая победа президента России Владимира Путина. Издание уточнило, что Лондон обеспокоен тем, что российские военные захватили ракету частично неповреждённой.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии 23 июня заявили, что украинский конфликт оказывает всё большее воздействие на глобальную экономику. По их мнению, кризис на Украине также влияет на критически важные цепочки поставок.