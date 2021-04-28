Гуандун, Китай, 10 июля, 2023, 09:06 — ИА Регнум. В Китае в результате нападения вооружённого ножом мужчины погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Weibo

Уточняется, что инцидент произошёл в детском саду в провинции Гуандун в 07:40 по местному времени (02:40 мск) 10 июля.

По данным полиции, нападение было умышленным. Задержать нападавшего удалось менее чем через полчаса. Известно, что ему 25 лет.

Как сообщила South China Morning Post, жертвами преступления стали трое воспитанников, учитель и двое родителей. Ещё одного человека злоумышленник ранил.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году в Таиланде бывший полицейский застрелил в Центре развития детей младшего возраста как минимум 36 человек, большинство из которых дети. Нападение произошло 6 октября в провинции Нонг Буа Лампху на северо-востоке страны.

Известно, что бывшего полицейского ранее уволили из правоохранительных органов за употребление наркотиков.