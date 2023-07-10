Николаев, Украина, 10 июля, 2023, 08:53 — ИА Регнум. В городе Николаеве в результате взрыва в ночь на 10 июля получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом 10 июля сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким в Telegram-канале.

МЧС Украины

По словам Кима, в ночь на 10 июля на указанном объекте прогремел взрыв, в результате чего им были получены повреждения. Подробности произошедшего уточняются.

При этом ночью на территории Николаевской и Харьковской областей был объявлен режим воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили, что в Николаеве прогремел взрыв. При этом подробности инцидента не приводились.

До этого российские средства ПВО сбили две ракеты ВСУ над Брянской областью. При падении одна из них разрушила пилораму в поселке Бытошь.