Симферополь, 10 июля, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Со стороны Краснодарского края на утро 10 июля проезда по Крымскому мосту ожидают свыше 850 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

. Сергей Мальгавко/ТАСС

«08:00. В очереди со стороны Тамани находится 850 транспортных средств», ― говорится в сообщении.

Также уточняется, что время ожидания составляет почти четыре часа.

Ещё час назад в пробке по дороге на полуостров со стороны Краснодарского края стояли более 700 машин.

При этом указано, что со стороны Керчи затруднений в движении нет.

Как передавало ИА Регнум, большие пробки перед въездом на Крымский мост начали образовываться в начале июля. 3 июля длина дорожного затора со стороны Темрюкского района Краснодарского края достигала 13 км.

На следующий день министр транспорта РФ Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину, что пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту ожидается 16–17 июля. По его словам, 1 июля было зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%.

8 июля отмечалось, что движение к Крымскому мосту на подъездах со стороны полуострова и Краснодарского края больше не затруднено. При этом уже на следующий день в очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края стояли 860 автомобилей. Со стороны Керчи в очереди находились 590 машин.

К вечеру 9 июля очередь на проезд по Крымском мосту со стороны Керчи увеличилась до 650 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. При этом очередь со стороны Тамани сократилась до 535 транспортных средств.