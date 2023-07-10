Южно-Сахалинск, 10 июля, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Вулкан Эбеко, который находится на острове Большой Курильской гряды Парамушир, произвёл пепловый выброс на высоту два километра. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Елена Верещака/ТАСС

«На вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту двух километров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Уточняется, что шлейф пепла распространился на север на расстояние свыше пяти километров, и добавляется, что в Северо-Курильске пеплопад не зафиксирован, запаха сероводорода и угрозы для жизни населения нет.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до трёх километров. Тогда шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстоянии пять километров.

Также 3 июля власти Филиппин начали подготовку к эвакуации из района, который расположен в опасной близости к извергающемуся вулкану Майон на острове Лусон. Всего могут быть эвакуированы 30 тысяч человек.