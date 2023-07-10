Якутск, 10 июля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Несмотря на весьма неблагоприятную лесопожарную обстановку, спровоцированную анормальной жарой, Якутии удается контролировать ситуацию. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрирован 361 лесной пожар на площади 367 872,8 га. По количеству это втрое меньше, чем в 2021 году, который стал самым сложным за всю историю региона, а по площади — почти вчетверо. Положительная динамика отмечалась и в 2022 году. Добиться этого удаётся за счет своевременной реализации комплекса оперативных мероприятий.

14.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара в Якутии

К примеру, только за прошедшие выходные — 8 и 9 июля — удалось ликвидировать 41 лесной очаг на площади 16,5 тысячи га. Этому способствовала совместная работа почти 1000 огнеборцев, 218 десантников, а также — 45 единиц техники и авиации. Круглосуточно с пожарами в лесах борются 980 человек. Из числа местного населения привлечено свыше 150 человек, все остальные — профессиональные огнеборцы, пояснил на брифинге 10 июля заместитель республиканского министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплёв.

На утро 10 июля в Якутии локализовано пять пожаров на площади 826,5 га (три — в Усть-Майском районе, по одному — в Алданском и Верхнеколымском районах). Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, пояснили в пресс-службе главы и правительства Якутии. Также в регионе продолжает действовать один ландшафтный пожар на площади 256 га в Оймяконом районе. Наибольшее количество лесных очагов тушат в Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Верхнеколымском районах.

Справиться с возникшими угрозами региону помогают 16 воздушных судов и самолет-зондировщик, а также 50 пожарных, ранее тушивших пожары в Магаданской области. Накануне, 9 июля, они прибыли в Усть-Майский район. Помимо этого, привлечены 40 сотрудников Государственной противопожарной службы РС (Я) и 10 сотрудников Службы спасения Якутии. В Усть-Майском районе уже работают 37 спасателей, включая аэромобильную группировку Главного управления МЧС России и Службы спасения республики. Помимо этого, по обращению главы республики Айсена Николаева в Якутию прибыли два вертолета Ми-8МТВ МЧС России.

На совещании по борьбе с лесными пожарами во время рабочей поездки в Алданский район, состоявшейся 8 июля, Айсен Николаев поручил усилить работу самолетов-зондировщиков. По словам губернатора, нужно эффективно использовать ресурсные облака для искусственного вызывания осадков. Он призвал задействовать самолеты-зондировщики не только в дневное время, но и ночью.

На территории Республики Саха (Якутия) действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров. Также режимы ЧС муниципального характера объявлены на территории Алданского, Вилюйского, Нерюнгринского, Оймяконского, Олекминского и Усть-Майского районов. Главам муниципальных образований поручено усилить работу по привлечению местного населения к тушению лесных пожаров. «Сейчас задача — остановить дальнейшее разрастание и ликвидировать пожары в обслуживаемой зоне в кратчайшее время, снять все угрозы, даже минимальные, для населенных пунктов», — подчеркнул глава Якутии.

Николаев отметил, что в тех местах, где прошли дожди и потушены лесные пожары, нужно держать ситуацию на контроле, чтобы не дать разгореться огню вновь.

Как сообщало ИА Регнум, несмотря на то, что более половины общей площади якутского лесного фонда представляет собой труднодоступную местность (183 млн гектаров), где тушение возгораний практически невозможно или экономически нецелесообразно, власти региона с 37 до 71 млн га расширили так называемую зону контроля, где возгорания гарантированно ликвидируют.

Для обслуживания вновь образованных обслуживаемых зон создано три новых авиаотделения региональной «Авиалесоохраны» — в Томпонском, Верхнеколымском и Оймяконском районах. В 2023 году открыта парашютная группа в Сунтарском авиаотделении, где ранее базировались только десантники. Численность лесопожарных формирований увеличилась более чем в два раза — до 1203 человек.

Осуществить эксперимент по борьбе с лесными пожарами методом создания искусственных дождей Владимир Путин поручил в начале июня 2022 года.