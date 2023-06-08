Канберра, 10 июля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Существование Североатлантического альянса лишило Европу мирного единства после холодной войны. Такое мнение 10 июля в авторской колонке, опубликованной независимым австралийским ресурсом Pearls and Irritations, высказал бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он также считает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ведёт себя скорее как американский агент, чем как представитель европейской безопасности. По словам Китинга, стремление любой ценой выполнять приказы США делает генсека Североатлантического альянса самым большим дураком на международной арене.

Бывший премьер-министр Австралии также отметил, что Столтенберг, подталкивая НАТО к противостоянию с Китаем, ставит под угрозу безопасность и благополучие Азии. Он предупредил, что стремление альянса ограничить и подчинить Китай может привести к развитию конфликта в регионе и нарушению мирного порядка.

«Большую часть трёх последних столетий европейцы воюют друг с другом, только в последние сто лет они устроили две мировые войны. Экспорт этого вредоносного яда — милитаризма Европы, подстрекаемой США, будет сродни чуме и поставит под угрозу всё развитие региона», ― подчеркнул Китинг.

Ранее сообщалось, что НАТО намерено укрепить сотрудничество с Японией, Австралией, Южной Кореей и Новой Зеландией для того, чтобы противодействовать активности Китая в регионе. Однако большинство стран Азии выступают против формирования военных блоков и призывают НАТО быть региональной и оборонительной организацией.

Как сообщало ИА Регнум, саммит Североатлантического альянса состоится 11–12 июля в Вильнюсе. В нём примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. В рамках саммита планируется согласование нового соглашения о сотрудничестве с Японией, которое будет подписано японским премьер-министром Фумио Кисидой.

В мае японская газета Nikkei сообщила о переговорах представителей НАТО и правительства Японии по поводу открытия офиса в Токио. Согласно опубликованным данным, представительство альянса в азиатской стране будет предназначено для консультаций сторон по различным вопросам. В них, как предполагается, также смогут принимать участие Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на этот счёт заявила, что такие планы НАТО свидетельствуют о намерении продолжить милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и усилить блоковое противостояние. По её словам, это очередное свидетельство глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР, чтобы плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности.