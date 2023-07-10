Вашингтон, 10 июля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Соединённым Штатам нужно было начать поставки оружия Украине и начать подготовку ВСУ к военным действиям ещё в 2015 году. Такое мнение 10 июля высказал экс-постпред США при НАТО Дуглас Льют в интервью газете Asahi.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы должны были подготовить Украину к самообороне гораздо раньше. Всё вооружение, которое мы поставили Украине в 2022 году, можно было поставить в 2015 году», — сказал он.

По словам Льюта, Вашингтон мог предпринять такие действия на фоне воссоединение Крыма с Россией. В то же время, по словам экс-постпреда США, он не уверен в том, что такие меры со стороны Вашингтона способствовали бы предотвращению вооружённого конфликта.

Льют находился на посту постпреда США при НАТО в период с 2013 по 2017 год, до этого он занимал пост координатора военных операций американской армии в Ираке и Афганистане.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить конфликт в стране за пять минут. Однако, по его словам, Киев не согласен с таким вариантом развития событий.

До этого посольство России в Вашингтоне сообщило, что американские власти передачей своих кассетных снарядов украинским военным фактически признали военные преступления США. В дипведомстве указали, что Вашингтон использует Украину и её население для уничтожения всего живого вдали от собственных границ, помогая нацистам в их бесчеловечных деяниях.