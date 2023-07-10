Вильнюс, 10 июля, 2023, 08:18 — ИА Регнум. На территории Литвы начались совместные с франко-германской бригадой учения армии республики. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба командования литовских вооружённых сил.

Soeren Stache/dpa/Global Look Press

«От франко-германской бригады в военной тренировке принимают участие около 400 военнослужащих. От Литвы в учениях задействован пехотный батальон имени великого князя литовского Альгирдаса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в учениях задействовано порядка 100 единиц военной техники, включая БТР Boxer и Griffon, а также разведывательные бронемашины Fennek. В ходе манёвров планируется отработать действия в обороне и наступлении, а также провести стрельбы. Учения проводятся на полигоне Гайжюнай в Йонавском районе и будут продолжаться до 15 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля группа американских истребителей F-22 прибыла на авиабазу Кадэна в Японии для участия в учениях. Многонациональные манёвры получили название Northern Edge 2023-2 и продлятся до 21 июля.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин 6 июля заявил, что имитация авиацией НАТО пуска крылатых ракет по территории России носит характер провокации и запугивания. Эксперт уточнил, что участившиеся полёты натовской авиации говорят о нарастающей напряжённости и всё большем желании стран — членов альянса принять непосредственное участие в конфликте.