Москва, 10 июля, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Бежавший из украинского плена в батальоне «Скала» российский доброволец с позывным Топаз рассказал о цене выкупа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По словам военнопленного, выкуп стоил 20 тыс. долларов, при этом деньги не гарантировали жизнь. Обмен пленными не предлагали.

Топаз рассказал, что если пленный заплатил бы «откуп», его вывели бы в поле, но не факт, что оставили бы в живых.

«Хочешь — бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь — значит дойдешь, а не дойдешь — значит судьба такая». Только так, и все», — рассказал доброволец.

Как сообщало ИА Регнум, Топаз рассказал о жестоком обращении с ним в украинском плену. Боевики ВСУ угрожали ему убийством и систематически избивали.

Добровольцу наносили удары только по телу, лицо не трогали. Его готовили к разговору с репортёром. От Топаза требовали рассказать, как ВС России якобы наносят удары по мирному населению Украины и добровольном желании остаться в рядах ВСУ. Якобы в России жизни после плена не будет. Затем мужчине угрожали убийством, если он не скажет, что от него требуется.

Также пленный рассказал, что националисты в наступлении перед собой выставляют российских военнопленных, как живой щит, для разминирования на запорожском направлении.