Москва, 10 июля, 2023, 07:56 — ИА Регнум. В России впервые со старта продаж в 2020 году снизилась стоимость приставок Xbox и PlayStation, сообщили «Известия» со ссылкой на ритейлеров.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 4

Так, в 2020 году цена консоли Xbox Series X от американской компании Microsoft была установлена на уровне 45,5 тыс. рублей, в 2021 году их стоимость выросла до 50 тыс. рублей. В январе 2022 года цена на приставку была в районе 55–60 тыс. рублей. Сейчас официальные ритейлеры снизили цены до 40 тыс. рублей.

Приставки PlayStation от японского производителя Sony на старте продаж реализовывали за 47 тыс. рублей. В 2021 году их стоимость поднялась до 50 тыс. рублей. Сейчас консоли предлагают по 48–56 тыс. рублей. Ещё полгода назад цена на них достигала почти 70 тыс. рублей.

Высокую стоимость консолей с начала продаж связывают с их дефицитом, цены стали постепенно снижаться по мере насыщения рынка и сокращения спроса.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo объявил о прекращении работы российского отделения. В компании отметили, что ранее им пришлось приостановить отправку товаров в Россию, а цифровой магазин из-за запрета на транзакции в рублях перевели на техобслуживание.

В марте Министерство промышленности и торговли России расширило перечень товаров для параллельного импорта. В него попали также товары от Nintendo.