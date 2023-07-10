Москва, 10 июля, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Ожидаемые переговоры президентов Турции и России остаются единственной надеждой по продлению сроков зерновой сделки. Такое мнение высказал РИА Новости информированный источник.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая сделка

По словам собеседника агентства, ситуация на данный момент не внушает оптимизма по её действию после 17 июля, а встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана остается единственной надеждой.

«Практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию. Надеемся на положительный исход», — выразил надежду источник.

Как сообщало ИА Регнум, после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским Эрдоган 8 июля выразил надежду на продление зерновой сделки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречу Путина и его турецкого коллеги.

В МИД России заявили, что оснований для дальнейшего продолжения зерновой сделки, истекающей 17 июля, нет. Отмечается, что сделка, целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны.

30 июня министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что Россия не оставит беднейшие страны мира без зерна: она за свой счёт обеспечит поставки, если зерновую сделку не будут продлевать. В любом случае экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается.

Подписанную 22 июля 2022 года в Стамбуле зерновую сделку продлевали трижды: в первый раз на 120 дней — 17 ноября 2022 года, второй раз на 60 дней — 18 марта 2023 года, и третий раз на 60 дней — 17 мая 2023 года.