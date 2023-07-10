Москва, 10 июля, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Российский доброволец с позывным Топаз рассказал о жестоком обращении с ним в украинском плену. Боевики ВСУ угрожали ему убийством и систематически избивали.

chap15 В плену

Добровольцу наносили удары только по телу, лицо не трогали. Пленного готовили к разговору с репортёром. По словам пленного, было заметно, что командир украинского подразделения хорошо знает журналиста. От Топаза требовали рассказать, как ВС России якобы наносят удары по мирному населению Украины и добровольном желании остаться в рядах ВСУ. Якобы в России жизни после плена не будет. Затем мужчине угрожали убийством, если он не скажет, что от него требуется.

Военный был захвачен в плен в ДНР украинскими боевиками из штурмового подразделения «Скала». После переброски батальона ВСУ на запорожское направление Топаза вместе с другим пленным отправили впереди штурмовой украинской группы. Добровольцу удалось сбежать в ходе завязавшегося боя. Второй российский пленный подорвался на мине и погиб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский доброволец с позывным Топаз рассказал, как столкнулся в плену с употреблением наркотиков в рядах ВСУ. Украинские военные регулярно употребляют запрещённые вещества и ведут себя странно.

Бойцы российской армии взяли в плен украинского боксёра Андрея Приходько. Спортсмен рассказал, что до службы в нацбатальоне «Кракен» занимался 15 лет профессионально боксом. Заработал звания чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта. Параллельно занимался кикбоксингом. В плен он попал на артёмовском направлении, когда ВСУ пошли в наступление из населённого пункта Часов Яр.