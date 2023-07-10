Кемерово, 10 июля, 2023, 07:16 — ИА Регнум. В Кемерове пятерых сотрудников полиции приговорили к условным срокам наказания за халатность после резонансного убийства студентки Веры Пехтелевой. Подробности из зала суда сообщил корреспондент РИА Новости.

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В январе 2020 года 23-летнюю Веру Пехтелеву убил её бывший парень Владислав Канюс. В 2022 году его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Соседи, слыша в квартире крики, пытались вызвать полицию, они звонили минимум семь раз, но полиция так и не приехала.

Люди своими силами вскрыли дверь, но девушка к тому времени уже была мертва.

Пятерым полицейским было предъявлено обвинение в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека. Обвиняемые получили от 1,5 до 2 лет условно.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2020 года в полицию поступило несколько сообщений от жителей одного из домов по проспекту Ленинградскому города Кемерова о женских криках в одной из квартир.

Информация была передана для отработки в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу. Однако сотрудники не приняли необходимых мер для реагирования на сигнал, что не позволило полицейским предотвратить убийство 23-летней девушки.

В отношении полицейских было возбуждено дело о халатности.