Москва, 10 июля, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Московский производитель композитных материалов поставил более 50 километров своей продукции для возведения мостов на федеральной трассе М-4. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Продукцию московской компании используют при возведении мостов на М-4 «Дон»

«Столичная компания «Нанотехнологический центр композитов» поставила более 50 километров композитных перильных ограждений, водоотводных лотков и лестничных сходов для возведения мостов на 24 отрезках нового участка федеральной трассы М-4 «Дон», — заявил Овчинский. Композитами заменяют металлическую продукцию на мостовых сооружениях и путепроводах. «Изделия компании имеют ряд преимуществ: малый вес, коррозионную стойкость, снижение затрат на обслуживание в период эксплуатации, долговечность и простоту замены элементов конструкции», — добавил он.

В открытии нового участка федеральной трассы, Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК), 15 июня, принял участие президент России Владимир Путин. Трасса М-4 «Дон» станет важнейшей магистралью для Краснодарского края.

Ранее более трех километров лотков предприятия установили на участке трассы — обход города Аксая в Ростовской области. Также более 18 километров ограждений и систем водоотведения производства компании были установлены на участке ЦКАД-1, еще девять километров перил и лотков на участке ЦКАД-3.

Компания «Нанотехнологический центр композитов» является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» и одним из лидеров на рынке композитов. На предприятии налажен полный цикл производства: от разработки и производства изделий до испытания и сертификации.