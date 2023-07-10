Москва, 10 июля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда может в два раза вырасти к 2030 году, сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда и Центральный экономико-математический институт Российской академии наук.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

Отмечается, что Минтруд по поручению президента России Владимира Путина представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242 рублей, это превышает уровень инфляции. С января 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля, а прожиточный минимум равен 14 375 рублей в месяц.

На Петербургском международном экономическом форуме, президент России анонсировал повышении МРОТ c января 2024 года на 18,5%, до 19 242 рублей.

По предварительным выводам ЦЭМИ РАН, на увеличение МРОТ в два раза к 2030 году потребуется сумма порядка 2,4 трлн рублей. Она может быть аккумулирована за счёт прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России. Эксперты института считают, что это может простимулировать экономический рост страны и сократить уровень бедности.

Как сообщало ИА Регнум, несмотря на то, что предложенное Минтрудом РФ повышение минимального размера оплаты труда на 18,5% в целом положительно скажется на экономике, у отдельных бизнесменов могут возникнуть трудности, которые обернутся ростом нагрузки на персонал и уходом «в тень», считает Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова.

По мнению Татьяны Бондаренко, заместителя директора Высшей школы финансов, доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова, увеличение МРОТ — это сигнал того, что страна усиливает социальные гарантии населения.