Москва, 10 июля, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Националисты в наступлении перед собой выставляют российских военнопленных для разминирования на запорожском направлении. Об этом журналистам рассказал доброволец — участник СВО с позывным Топаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

Мужчина попал в плен к подразделению «Скала» на донецком направлении. Боевики его постоянно унижали, избивали и заставляли копать оборонительные сооружения. Затем подразделению «Скала» пришёл приказ переместиться на запорожское направление и разведать позиции ВС РФ на одном из участков фронта.

По словам Топаза, его и ещё одного пленного в три часа ночи отправили вместе с боевиками на задание.

«Нас взяли двоих в качестве разминирования. В качестве какого разминирования? Чтобы мы впереди шли и, если вдруг взорвался кто-то, то взорвался я и сзади который за мной идёт второй пленный», — рассказал боец.

Пленных заставили идти на расстоянии минимум восьми метров перед украинской пехотой, которая должна была подобраться на максимально близкое расстояние к российским позициям и, дождавшись подкрепления, начать штурм. Но украинскую разведгруппу и военнопленных обнаружили.

Несколько человек из украинского подразделения «Скала» были убиты в бою. Топаз смог сбежать в расположение российских позиций. Второй пленный подорвался и погиб.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые формирования Украины не предпринимают наступательных действий с целью прямого столкновения с российскими бойцами на авдеевском направлении, сообщил командир зенитной батареи группировки войск «Юг».

Возвращение из Турции на Украину вместе с президентом Владимиром Зеленским главарей «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало нарушением условий ранее заключенного договора. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

8 июля Эрдоган после встречи с Зеленским сказал, что ожидает визита президента РФ Владимира Путина в августе, предполагая, что продолжатся переговоры сторон об обмене военнопленными.