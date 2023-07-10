Новый, 502-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением от российских дипломатов том, что передачей кассетных снарядов ВСУ Вашингтон фактически признал военные преступления США. Таким образом в посольстве России в Штатах прокомментировали высказывание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа «будут погибать мирные граждане». По мнению дипломатов, логика США сводится к тому, что «хуже уже не будет».

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Российские войска тем временем продолжают выполнять боевые задачи. В районе населённого пункта Митрофановка на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанёс авиаудар по скоплению живой силы, вооружению и военной технике подразделений 28-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Танкисты Западного военного округа при помощи беспилотника уничтожили опорный пункт ВСУ с диверсантами с закрытой огневой позиции с дистанции порядка 5 км.

На авдеевском направлении враг активен, в основном применяет ствольную артиллерию, миномёты, в прямой огневой контакт с ВС РФ позициями он не вступает, информирует командир зенитной батареи группировки войск «Юг». Так, экипаж БМП-2М «Бережок» группировки войск «Юг» в ночь на 10 июля уничтожил под Авдеевкой управляемой ракетой пулемётный расчёт и пикап противника.

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