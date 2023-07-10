Москва, 10 июля, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Бойцы группировки Вооружённых сил России «Юг» не допустили прорыва обороны солдатами ВСУ на трёх направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Mike1979 Russia РСЗО «Торнадо-С»

«Подразделения Южной группировки войск в течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях. Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и огневых средств противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка», — уточнил он.

В Авдеевке военные поразили скопления вооружений и техники 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Расчёты реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» нанесли удары по позициям 91-й механизированной бригады на соледаро-артёмовском направлении и уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады противника.

Бойцы экипажа тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожили скопления живой силы ВСУ около населённых пунктов Ягодное и Миньковка.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ, в ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанёс авиаудар по скоплению живой силы, вооружению и военной технике подразделений 28-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населённого пункта Митрофановка. Рядом с населёнными пунктами Кисловка и Розовка российские танки Т-72Б3 и артиллерия группировки уничтожили около взвода живой силы противника. В районе населённого пункта Котляровка в полосе обороны 1-й гвардейской танковой армии была обнаружена станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50. Её уничтожили с помощью гаубиц Д-30.