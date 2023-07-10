В Санкт-Петербурге на площади 3,5 тыс. квадратных метров горит склад
В Санкт-Петербурге крупный пожар возник в производственно-складском здании
Санкт-Петербург, 10 июля, 2023, 06:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в Калининском районе ранним утром 10 июля загорелось производственно-складское здание. Пожар на площади 3,5 тыс. квадратных метров тушат с помощью 27 единиц техники, сообщили в МЧС России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожар
Из здания были эвакуированы семь человек.
В тушении пожара уже задействованы 110 человек. В МЧС отметили, что ведётся наращивание группировки.
Как сообщало ИА Регнум, на территории производственного здания в Волгоградской области 8 июля вспыхнул пожар на 1 тыс. кв. м. В ликвидации пожара были задействованы более 30 человек и 11 единиц техники.