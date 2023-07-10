Санкт-Петербург, 10 июля, 2023, 06:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в Калининском районе ранним утром 10 июля загорелось производственно-складское здание. Пожар на площади 3,5 тыс. квадратных метров тушат с помощью 27 единиц техники, сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3818638" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Из здания были эвакуированы семь человек.

В тушении пожара уже задействованы 110 человек. В МЧС отметили, что ведётся наращивание группировки.

Как сообщало ИА Регнум, на территории производственного здания в Волгоградской области 8 июля вспыхнул пожар на 1 тыс. кв. м. В ликвидации пожара были задействованы более 30 человек и 11 единиц техники.