Москва, 10 июля, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Танкисты Западного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ с диверсантами с закрытой огневой позиции с дистанции порядка 5 км. Корректировку огня вёл беспилотник. Об успешной операции танкистов сообщили 10 июля в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Такая операция проводилась для продвижения российских мотострелковых подразделений. Экипажи танков Т-80БВ выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар.

«В опорном пункте находились около 50 националистов, в том числе диверсанты. Противник даже не смог открыть ответный огонь со своих позиций», — пояснили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе масштабного наступления украинских войск на Времевском выступе Запорожской области танковый экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства, посеяв среди ВСУ панику.

В зоне СВО бойцы Южной группировки войск поразили район сосредоточения резервов украинского националистического формирования «Кракен» возле населённого пункта Дзержинское. Тяжёлая огнемётная система «Солнцепек» отработала по скоплению живой силы противника в районе Богдановки ДНР.

Экипаж БМП-2М «Бережок» группировки войск «Юг» минувшей ночью уничтожил противотанковой управляемой ракетой пулемётный расчёт и пикап противника под Авдеевкой.