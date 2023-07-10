Берген, Норвегия, 10 июля, 2023, 05:26 — ИА Регнум. В норвежском Бергене в отеле, где живут беженцы с Украины, в тяжёлом состоянии нашли 30-летнюю женщину. Её доставили в больницу, но спасти беженку не удалось. Об этом сообщили в полиции города.

Минобороны России Автобусы с беженцами

«Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken. В гостинице проживают беженцы с Украины», — сообщило издание Nettavisen.

Подробности не разглашаются.

По подозрению в убийстве задержан уроженец Азербайджана, у которого есть совместный ребёнок с погибшей. Мужчина жил отдельно. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Как сообщало ИА Регнум, беженцы с Украины, в том числе высококвалифицированные, не могут найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться обратно. Из-за языкового барьера и долгого процесса переаттестации многие покинувшие Украину специалисты перестали работать в сфере медицины, соглашаясь на любую работу, просто чтобы свести концы с концами, говорится в статье Wyborcza.

А украинские беженцы, проживающие в польском городе Познани, обратились к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой пощадить и разрешить им остаться в одном из общежитий.