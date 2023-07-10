Вашингтон, 10 июля, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Из-за непоколебимой позиции американского президента Джо Байдена касательно Украины существует риск гибели «сыновей и дочерей» в войне с Россией. Своё мнение в соцсетях озвучила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Политик в очередной раз заклеймила позором власти США, которые одержимы спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях.

«Если Украину примут в НАТО, не будет ли Америка слишком активно воевать с Россией? Неужели нашим сыновьям и дочерям придётся погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне?» — спросила Грин, добавив, что американский народ не хочет войны — Вашингтону следовало бы сосредоточиться на внутренних проблемах США.

Как сообщало ИА Регнум, Марджори Тейлор Грин заявила о планах внести на рассмотрение Конгресса законопроект о вынесении импичмента президенту США Байдену. По её мнению, Байден с первого дня работы на посту президента 20 января 2021 года систематически разрушает США и сознательно создаёт угрозу национальной безопасности.

Также вопрос об импичменте Байдена поставила в Конгрессе член Палаты представителей от республиканцев Лорен Боберт (штат Колорадо). Американский лидер полностью провалил свои прямые конституционные обязанности по защите южной границы США, считает политик.