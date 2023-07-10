Пхеньян, 10 июля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Попытка США отправить к берегам Корейского полуострова атомную подводную лодку с ядерным оружием приближает к накалу ситуации военных столкновений, говорится 10 июля в заявлении официального представителям министерства национальной обороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), распространённом Центральным телеграфным агентством Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Попытка США разместить стратегическое ядерное оружие на Корейском полуострове представляет собой самый вопиющий ядерный шантаж против КНДР и соседних стран и представляет собой серьёзную угрозу и вызов миру и безопасности в регионе и во всем мире», — уточнил представитель минобороны КНДР.

Со 2 по 9 июля стратегические самолёты-разведчики ВВС США, а также беспилотные разведывательные самолёты RQ-4B попеременно пролетали над Восточным и Западным морями. Учения Вашингтона и Сеула с участием атомной подлодки США, а также усиление американскими военными разведывательной деятельности в районе Корейского полуострова представляют собой угрозу суверенитету КНДР. Для США настало время, когда они близки к критической точке, о которой должны беспокоиться, говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил о планах США отправить с визитом в Южную Корею подводную лодку класса Ohio, способную нести ядерное вооружение. Уточнять, разместят ли на субмарине перед отправкой ядерное оружие, он отказался.

Власти Северной Кореи обвинили Соединённые Штаты в агрессии и обострении обстановки на Корейском полуострове. США проводят в регионе масштабные разведывательные операции, а непосредственно в 2023 году наиболее часто предпринимают попытки нарушить суверенитет и интересы КНДР, следует из доклада Института американских исследований при МИД КНДР.