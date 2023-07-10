Москва, 10 июля, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Инициативу латвийских властей ввести штрафы за поздравления с 9 Мая прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Диктатура либерализма с нацистскими корнями», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова напомнила, что латвийская госполиция штрафует жителей страны на 350 евро за поздравление в социальных сетях с Днём Победы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля стало известно, что полиция Латвии начала уведомлять граждан о штрафах за поздравление с Днём Победы 9 Мая в социальных сетях. Рассылка имеет массовый характер. Полиция ссылается на мониторинг соцсетей, проведённый Службой государственной безопасности. Русский союз Латвии назвал эти действия противозаконными и призывал пострадавших обжаловать их.

В Латвии 9 мая за возложение цветов к снесённым памятникам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов Великой Победы были задержаны 17 человек, возбуждено 23 административных и четыре уголовных дела.