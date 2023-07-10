Москва, 10 июля, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Перспективы вступления Украины в НАТО частями говорят о сложном положении, в котором оказались западные сторонники идеи, в том числе бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, считает сенатор РФ Алексей Пушков.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

«Сама эта странная мысль, как и не менее странные ссылки на включение ФРГ в НАТО в 1955 году, которое вообще не может рассматриваться в данном случае как прецедент, отражает крайнее замешательство в западном альянсе по этому поводу», — написал политик в своём Telegram-канале.

Расширение НАТО за счёт частей Украины подразумевало бы, по мнению Пушкова, вступление альянса в войну или неспособность военного блока выполнить обязательства, признавая свою недееспособность.

Запад при таком сценарии попадает в ловушку, избежать которую не получится. Суть её можно сформулировать как «воевать нельзя отказаться». Куда бы руководство альянса ни поставило запятую, оба решения в случае членства Украины неприемлемы для НАТО, добавил Пушков.

Как сообщало ИА Регнум, Западу всё равно, что президент России Владимир Путин определяет как красные линии, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, говоря о возможном принятии Украины в НАТО. Он уверен, если бы Украина стала новым союзником в НАТО, весь альянс стал бы сильнее, чем когда-либо.

По словам Расмуссена, Украину можно принимать в НАТО частями. Бывший генсек НАТО провёл параллель с принятием Западной Германии в альянс в 1955 году, но признал, что есть множество отличий.