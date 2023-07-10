Лима, 10 июля, 2023, 03:31 — ИА Регнум. В Перу ввели общенациональный режим ЧС в сфере здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости синдромом Гийена-Барре, говорится 9 июля в официальном правительственном вестнике — газете El Peruano.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

Длительность режима составит 90 дней. По словам министра здравоохранения Перу Сесара Васкеса Санчеса, власти срочно закупят 5 тыс. ампул иммуноглобулина. Таких запасов хватит для обеспечения бесплатным лечением пациентов сроком до двух лет.

По состоянию на май 2023 года, в Перу выявили почти 190 случаев синдрома Гийена-Барре, четыре из них привели к летальному исходу, выздоровели 147 пациентов, 31 человека до сих пор лечат в стационаре.

Инфекционисты пока не установили причины распространения синдрома. По данным издания, заболевание приводит к прогрессирующей потере чувствительности и работоспособности верхних и нижних конечностей. Предполагается, что вспышка связана с инфекцией желудочно-кишечного тракта, у некоторых пациентов потере чувствительности конечностей предшествовали симптомы, которые проявлялись в течение нескольких недель.

Синдром Гийена-Барре характеризуется относительно симметричной мышечной слабостью, которая начинается в отделах мышц ног и через несколько часов или дней распространяется на руки. Часто слабость сопровождается парестезиями пальцев стоп и кистей. Иногда слабость возникает в руках или одновременно в руках и ногах. Смерть возможна от дыхательной недостаточности, связанной с параличом дыхательного и/или бульбарного центров, пневмонии, тромбоэмболии лёгочных артерий, остановки сердца, сепсиса. При использовании ИВЛ летальность в последние годы снизилась до 3—5%.

Год назад медики обнаружили, что синдром может возникать после заражения SARS-CoV-2, а некоторые вакцины от COVID-19 повышают частоту его развития.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года несколько случаев заболевания острым вялым параличом выявили в Ингушетии. В управлении Роспотребнадзора отметили, что под синдромом острого вялого паралича понимают любые случаи заболевания у детей в возрасте до 15 лет такими болезнями, как синдром Гийена-Барре или любым паралитическим заболеванием, независимо от возраста, а также все случаи паралитического полиомиелита.