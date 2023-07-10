Киев, 10 июля, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила журналистам, что международные теннисные организации должны официально объявить об отмене рукопожатий между спортсменами из Украины, России и Белоруссии. Об этом она сказала после матча четвертого круга Уимблдона против Виктории Азаренко из Белоруссии.

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Свитолина победила Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). После окончания игры спортсменки пошли к судье для рукопожатия с ним.

«Я не знаю, может быть, люди чего-то не понимают, может быть, не знают, что происходит. Я считаю, что решение теннисных организаций об отмене рукопожатий между спортсменами из Украины, России и Белоруссии было бы правильным», — заявила Свитолина.

Как сообщало ИА Регнум, причиной отказа пожимать руки российским и белорусским спортсменкам Свитолина назвала решение правительства её страны, которое встречалось с правительством России. Они были против того, чтобы пожимать руки, потому что не разделяют с ними ценности. И из-за того, что делает Россия. Оттуда и пошло, пояснила спортсменка.

Свитолина после финального матча на турнире в Страсбурге не пожала руку россиянке Анне Блинковой. До этого она также не пожала руку россиянке Варваре Грачёвой.