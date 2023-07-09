Хельсинки, 10 июля, 2023, 02:58 — ИА Регнум. В Финляндии с 10 июля вступили в силу ограничения на въезд в страну граждан России, сообщило финское министерство иностранных дел.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Правила въезда в Финляндию ужесточают для студентов, владельцев недвижимости и деловых путешественников.

«Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления», — добавили в ведомстве.

Бизнесменам разрешат въезжать в Финляндию, но им запрещён транзит в другие страны. Владельцам недвижимости и предпринимателям необходимо обосновать причину своего присутствия в Финляндии.

Кроме того, студентов допустят к участию в ряде определённых программ для получения степени, квалификации, обучению по обмену. Это исключает посещение курсов.

Как сообщало ИА Регнум, финский полковник Янне Мякитало считает, что принадлежащая россиянам недвижимость является национальной угрозой для Финляндии, так как может быть использована в военных целях. В начале 2010-х годов, по его словам, было обнаружено 139 объектов недвижимости, приобретённых россиянами, купили их в районе радиолокационных станций, складов взрывчатых веществ, боеприпасов и закрытых боевых аэродромов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля заявил, что Россия надеется на доброе будущее в отношениях с народом Финляндии, когда «ослепление русофобией» в этом государстве пройдёт.