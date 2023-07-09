Вашингтон, 10 июля, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Всего один новейший российский ядерный комплекс «Посейдон» (беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой) может уничтожить одновременно несколько штатов Америки. О разрушительной силе оружия РФ написал обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес.

Mil.ru Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

Журналист предупредил, что ракета «одним махом уничтожит штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и вызовет в океане радиоактивные цунами». И последствия такого удара будут катастрофичны.

Гонсалес считает, что «никто в здравом уме» не станет выступать против разнообразного ядерного арсенала России.

При этом аналитик акцентировал, что, согласно доктрине, применение Москвой ядерного вооружения возможно исключительно при угрозе существованию страны, а западные лидеры предпочитают об этом умалчивать, умышленно разжигая конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, атомная подводная лодка «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение в 2023 году, заявил главком ВМФ России Николай Евменов.

О разработке подводного беспилотника «Посейдон» президент РФ Владимир Путин впервые сказал в 2018 году. Он отметил, что эти аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами.

Ядерная торпеда «Посейдон» передвигается под водой, после её взрыва возникают цунами высотой до 500 метров, которые обрушиваются на прибрежные города. «Посейдон» имеет почти неограниченный радиус действия, что осложняет его перехват обычными ракетами, обладающими ограниченной дальностью.

Россия не станет уведомлять США об испытаниях «Посейдона». Об этом 23 июня заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.