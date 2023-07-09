Адыгея, 10 июля, 2023, 02:39 — ИА Регнум. На автодороге возле посёлка Зарево Шовгеновского района Адыгеи произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, сообщили 10 июля в МВД Медиа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Машины столкнулись 9 июля около 22:30 мск на 48-м км автомобильной дороги Майкоп — Гиагинская — Псебай.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Гранта», житель Ставропольского края, при выезде со второстепенной дороги не уступил проезд двигавшейся по главной дороге «Ауди».

На момент аварии в отечественной машине находились пять человек. До приезда медиков скончались мужчина, женщина и шестилетний ребёнок. Ещё двоих детей из этой машины доставили в республиканскую больницу. Медицинская помощь также потребовалась водителю иномарки.

К установлению причин аварии привлечены сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в посёлке Энем в Адыгее погиб трёхмесячный ребёнок. Авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля ВАЗ не уступил дорогу легковушке Chevrolet.