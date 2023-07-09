США, 10 июля, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден был замечен в окружении своих близких на общественном пляже в Делавэре. Он читал книгу, загорал, сняв футболку.

Анна Рыжкова ИА REGNUM На пляже

Байден на пляже

По сообщениям СМИ и соцсетей, Байден отдыхал на пляже вместе с женой Джилл и 22-летней внучкой Финнеган, дочерью сына Хантера.

Журналисты сообщили, что, перед тем как семейство расположилось на шезлонгах, секретная служба досмотрела других отдыхающих с помощью металлоискателей.

Глава государства полежал на шезлонге и почитал книгу. Некоторое время он провел на солнце, сняв с себя футболку.

Как сообщало ИА Регнум, очередной казус произошёл с американским лидером Джо Байденом — он начал бить ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине перед избирателями.

Затем глава Белого допустил новый ляп — он заявил, что Вашингтон должен предложить России «разумный путь». Имел он в виду Украину.