Лондон, 10 июля, 2023, 01:47 — ИА Регнум. В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе власти Украины пессимистично настроены по поводу его итогов, написала 9 июля британская газета The Guardian.

Сергей Корсун ИА REGNUM НАТО. Претензии НАТО на Чёрное море

В Киеве не ожидают от встречи в Литве существенного приближения Украины к вступлению в Североатлантический альянс. Похоже, что Вашингтон и Берлин не желают поддерживать вхождение Украины в состав НАТО, пока продолжается конфликт. В Киеве не надеются получить конкретный путь к членству, говорится в статье.

Украина на двухдневном саммите может лишь услышать предложенные гарантии безопасности от США, Великобритании, Франции и Германии, которые пообещают в долгосрочной перспективе продолжать оказывать военную поддержку и обучение ВСУ, добавил автор.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин опасается начала революции из-за несбывшихся надежд украинского президента Владимира Зеленского. По мнению эксперта, глава киевского режима превратил Украину в руины. Не стоит пытаться устраивать «пляски на костях» и добиваться получения членства в НАТО, вместо этого Зеленскому следовало бы начать переговорный процесс о прекращении огня, добавил Соскин.

По данным издания Politico, союзники НАТО на саммите в Вильнюсе превзойдут туманное обещание альянса, данное в 2008 году, о том, что Украина в какой-то момент станет его членом. Некоторые государства, которые публично поддерживают присоединение Украины к Североатлантическому альянсу, на самом деле сомневаются, говорится в материалах газеты.