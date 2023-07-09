* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 10 июля, 2023, 01:30 — ИА Регнум. В администрации США отказались комментировать ситуацию с передачей пятерых украинских боевиков, находящихся в Турции, президенту Украины Владимиру Зеленскому.

ru.wikipedia.org Боевики

Помощник американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не стал в разговоре с журналистами оценивать действия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который вопреки договоренностям с Россией вернул Киеву главарей нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Салливана, США не имеют никакого отношения к передаче Эрдоганом Зеленскому азовцев.

«Я не собираюсь давать характеристику его мотивации. Правильнее было бы задать этот вопрос непосредственно президенту Эрдогану. Мы не принимали в этом участия и не можем высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь Эрдоган», — ответил Салливан на вопрос о том, пытался ли турецкий лидер таким образом послать сигнал российскому коллеге Владимиру Путину.

Как сообщало ИА Регнум, возвращение из Турции на Украину вместе с Зеленским главарей «Азова» стало нарушением условий ранее заключенного договора. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Условия соглашения нарушили как Украина, так и Турция.

По договору сторон, азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта на Украине. Как пояснил Дмитрий Песков, Россию не поставили в известность о передаче боевиков Зеленскому. Передача боевиков связана с провалами в контрнаступлении.

Обмен украинского политика Виктора Медведчука на пятерых командиров батальона «Азов» в сентябре 2022 года проходил в аэропорту Анкары.

Зеленский 8 июля написал в своём Telegram-канале, что возвращается на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов».