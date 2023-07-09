Семак при ответе на вопрос о Марио Фернандесе упомянул Месси и Роналду
Тренер Семак отказался сравнивать Фернандеса с правыми защитниками «Зенита»
Санкт-Петербург, 10 июля, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес на данный момент не находится в сборной «Зенита», а значит, не стоит говорить о его функционале, сравнивая с игроками потенциальной команды. Так ответил журналистам главный тренер клуба Сергей Семак, отвечая на вопрос о том, что в команде сине-бело-голубых есть Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, на позиции которых может претендовать «русский» бразилец.
«С таким же успехом можно спрашивать про Месси или Криштиану. Пока что Марио нет в команде. Когда будут игроки, поговорим о функционале каждого игрока в команде», — сказал Семак.
Как сообщало ИА Регнум, бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может стать игроком санкт-петербургского «Зенита», где будет получать 2 млн евро в год.
По словам главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, Фернандес стал настолько русским, что не смог адаптироваться в своей родной Бразилии.
Футболист выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. В составе клуба Фернандес стал трёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок. В 2016 году он получил российское гражданство, а затем провёл 33 матча за сборную России.