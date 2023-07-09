Санкт-Петербург, 10 июля, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес на данный момент не находится в сборной «Зенита», а значит, не стоит говорить о его функционале, сравнивая с игроками потенциальной команды. Так ответил журналистам главный тренер клуба Сергей Семак, отвечая на вопрос о том, что в команде сине-бело-голубых есть Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, на позиции которых может претендовать «русский» бразилец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

«С таким же успехом можно спрашивать про Месси или Криштиану. Пока что Марио нет в команде. Когда будут игроки, поговорим о функционале каждого игрока в команде», — сказал Семак.

Как сообщало ИА Регнум, бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может стать игроком санкт-петербургского «Зенита», где будет получать 2 млн евро в год.

По словам главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, Фернандес стал настолько русским, что не смог адаптироваться в своей родной Бразилии.

Футболист выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. В составе клуба Фернандес стал трёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок. В 2016 году он получил российское гражданство, а затем провёл 33 матча за сборную России.