Амстердам, 9 июля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. В конкурсе красоты «Мисс Нидерланды — 2023» впервые в истории первое место присудили трансгендеру, сообщил 9 июля портал TMZ.

Кадр из видео Трансгендер Рикки Валери Колле

Титул завоевал 22-летний трансгендер Рикки Валери Колле. В дальнейшем он будет представлять Нидерланды на конкурсе «Мисс Вселенная».

Родившийся биологическим мужчиной Колле работает в Голландии моделью и актрисой.

В 2018 году за титул «Мисс Вселенная» боролась девушка-трансгендер Ангела Понсе из Испании.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2021 года первый спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии принял участие в Олимпийских играх в Токио. В Министерстве иностранных дел России заявили, что допуск спортсменов-трансгендеров к соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм, ставит под угрозу существование спорта.