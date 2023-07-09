Гагра, Абхазия, 9 июля, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Абхазию остановлены в пути из-за сильного ливня и размытия железнодорожного участка Гагра — Цандрипш. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Дарья Драй ИА Регнум

Отмечается, что это поезда Сухум — Москва (№306) и Сухум — Санкт-Петербург (№480).

В РЖД пояснили, что пассажиров доставят автобусами до станции Цандрипш, откуда они смогут добраться до Москвы и Санкт-Петербурга.

Также из-за погодных условий 9 июля был отменён поезд «Ласточка» из Сочи до Гагра, а 10 июля не отправят ещё четыре поезда Гагра — Аэропорт Сочи.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Гагрский район Абхазии практически весь остался без света из-за сильного ливня, подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. На 12-м километре автотрассы, которая ведёт к озеру Рица, сошёл сель. В результате сильного ливня вышли из берегов реки, которые подтопили часть Гагрского района, посёлок Лдзаа в Гагре. Движение автотранспортных средств на повороте к городу Пицунде, в районе Бзыбского вокзала и в Гагре ограничено.

Движение поездов в Абхазии приостановлено из-за размыва железнодорожных путей, вызванного сильными ливнями.