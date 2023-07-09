Минск, 9 июля, 2023, 23:17 — ИА Регнум. В государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что 9 июля полностью возобновлено оформление транспорта и граждан в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой. Информация размещена в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что остановка работы пункта пропуска произошла из-за инцидента с пакистанцем. Он предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран Евросоюза, литовская сторона решила его выдворить, но мужчина отказался. Пограничники Литвы выставили требование белорусской стороне, чтобы она его забрала.

Каменный Лог является самым крупным и популярным на границе Белоруссии с Литвой.

Как сообщало ИА Регнум, Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на границе с Белоруссией 8 июля.

На белорусско-литовской границе работают шесть международных пунктов пропуска. «Мядининкай» (с белоруской стороны — «Каменный Лог») является одним из крупнейших и наиболее загруженных грузопассажирских пунктов пропуска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что пограничная служба практически ежедневно фиксирует провокации на границах с государствами Североатлантического альянса ― от подбрасывания трупов до преднамеренных залётов беспилотников на территорию страны.