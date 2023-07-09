Пермь, 9 июля, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Прокуратура Октябрьского района Пермского края взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по статье о покушении на убийство после того, как подросток облил горючей жидкостью и поджёг 15-летнюю девочку. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«По версии следствия, потерпевшая на почве конфликта со своим знакомым, который также являлся несовершеннолетним, получила тяжёлые травмы в виде ожогов тела», — уточнили в прокуратуре Пермского края.

Прокуроры проверят деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет организации профилактической работы с семьями подростков, проведут мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 5 июня подросток, находясь на детской площадке, облил легковоспламеняющейся жидкостью другого подростка, после чего поджёг его. Пострадавшего с термическими ожогами тела доставили в больницу. 6 июня Черёмушкинский районный суд Москвы арестовал несовершеннолетнего на два месяца.