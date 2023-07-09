Волгоград, 9 июля, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Плохое самочувствие шестилетней пассажирки стало причиной экстренной посадки самолёта в Волгограде, летевшего из Москвы в Минеральные Воды, сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.

Александр Кряжев/РИА Новости Авиакомпания «Сибирь»

Борт авиакомпании «Сибирь», следовавший 9 июля из Москвы в Минеральные Воды, в 15:25 совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за недомогания шестилетней девочки. Пассажира сняли с рейса и передали волгоградским врачам, уточнили в аэропорту.

Самолёт вылетел по месту назначения в 16:06.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, шестилетнюю девочку доставили в больницу №8 Волгограда, угрозы жизни ребёнка нет.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая пассажирский самолёт Сургут — Москва совершил внеплановую посадку в аэропорту Перми, так как одному из пассажиров стало плохо. Борт подал сигнал тревоги спустя час после начала полёта. Пилот начал поворот на Пермь и стал снижаться с высоты 10 тыс. м.