Берлин, 9 июля, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Украину можно принимать в НАТО частями, заявил 9 июля бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью немецкой медиагруппе RND.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это всё, конечно, сложно, и в конце концов всё будет зависеть от решений Украины, но это в любом случае не является невозможным», — сказал он, добавив, что это может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу.

Расмуссен также провёл параллель с принятием Западной Германии в альянс в 1955 году, однако признал, что есть множество отличий. Например, по его словам, можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи в соответствии со статьёй 5 устава НАТО о коллективной обороне выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, на которых правительство в Киеве в настоящее время обладает фактической суверенной властью.

По его мнению, подобное решение покажет Украине быстрый путь к членству в НАТО. «Если мы начнём все это сейчас в Вильнюсе, то уже на следующем саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года можно будет направить Киеву официальное приглашение присоединиться к альянсу», — считает он.

Ранее председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложил принимать Украину в НАТО по частям. Он считает, что для приёма в организацию не стоит ставить условие идеального мира на территории страны. По его мнению, те части Украины, которые находятся под контролем киевских властей, должны быть как можно скорее отнесены к территории НАТО.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. По его словам, фактически путь в НАТО Украина уже прошла, а также доказала свою полную совместимость со стандартами Североатлантического альянса. При этом политик отметил, что эта заявка нужна Киеву для юридического закрепления уже существующего положения.

Президент США Джо Байден в недавнем интервью назвал преждевременным голосование по вопросу о вступлении Украины в НАТО. По его словам, пока в стране идут военные действия, рассчитывать на приём в Североатлантический альянс Киеву не приходится. Он пояснил, что конфликт Москвы и Киева продолжается, а приём нового члена налагает на альянс строгие обязательства. Согласие на вступление Украины грозит военному блоку прямым столкновением с Россией.