Москва, 9 июля, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить условия в пансионате Новосибирской области после гибели там ветерана, сообщила 9 июля пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне в эфире одного из телеканалов вышел сюжет о смерти в пансионате для пожилых граждан и инвалидов в Новосибирской области 98-летнего ветерана, которого госпитализировали из учреждения со следами насилия. Также сообщалось об иных фактах нарушения прав постояльцев.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Зарипову В. принять меры к проверке в рамках расследуемого уголовного дела информации о возможных дополнительных фактах противоправных действий в отношении престарелых граждан», — говорится в сообщении.

Ранее по факту смерти пожилого мужчины следователи возбудили уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, ранее в частном пансионате «Забота» города Якутска отравились четверо постояльцев. По факту инцидента организована проверка.

По данным следствия, 25 июня из пансионата госпитализировали четверых пожилых людей в возрасте от 72 до 85 лет с признаками отравления. Одна из пострадавших — 85-летняя женщина — скончалась, остальным оказывается помощь.

По предварительной данным, постояльцы выпили опасную к употреблению жидкость бытового назначения, в составе которой были химические компоненты.