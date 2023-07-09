Ростов-на-Дону, 9 июля, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над воронежским «Факелом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Иван Шилов ИА Регнум

В составе «Ростова» голы забили полузащитник Алексей Миронов на 44-й минуте, нападающий Николай Комличенко на 97-й и защитник Максим Осипенко на 113-й.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московский «Локомотив» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче со счётом 3:0.

Московские «Динамо» и ЦСКА провели два матча в рамках турнира «Братский кубок». В обеих встречах победу праздновали динамовцы. Первый матч завершился со счётом 5:0, второй — 6:3.