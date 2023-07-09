Вашингтон, 9 июля, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Россия с помощью высокоточных ракет успешно уничтожает поставляемую украинской армии технику стран НАТО. Об этом 9 июля заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум ВС России

«Россия легко выявляет объекты военной инфраструктуры Украины и может их уничтожать при помощи всего одной высокоточной ракеты», — сказал Макговерн.

Он добавил, что неэффективная система противовоздушной обороны (ПВО) стала причиной тяжелейших потерь со стороны ВСУ, из-за чего киевский режим оказался в критическом состоянии.

По словам эксперта, странам НАТО на саммите придётся принимать итоговое заключение с учётом провалов ВСУ при так называемом контрнаступлении.

Макговерн отметил, что члены альянса могут договориться об увеличении военной помощи Киеву вместо того, чтобы призвать к прекращению огня.

Как ранее сообщало ИА Регнум, британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти написал, что наступление украинских войск тормозят упорство российских военных и значительно возросшая эффективность Вооружённых сил РФ.

Обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл высказал мнение о том, что в случае провала контрнаступления ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся согласиться на переговоры и обменять территории на мир.

Телеканал CNN сообщил, что Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзниками Украины при затягивании конфликта.