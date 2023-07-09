Берлин, 9 июля, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Западу всё равно, что президент России Владимир Путин определяет как красные линии, заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, говоря о возможном принятии Украины в НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, НАТО было и остаётся открытым для государств, которые приняли решение о вступлении в альянс.

«Путину в данном случае нечего сказать, у него нет права вето, он действительно должен держаться в стороне», — отметил Расмуссен, добавив, что бы президент России ни определял или чувствовал как красные линии, Западу на это всё равно.

Он уверен, если бы Украина стала новым союзником в НАТО, весь альянс стал бы сильнее, чем когда-либо. «От этого выиграла бы не только Украина, но и все государства Североатлантического альянса», — считает Расмуссен.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. По его словам, фактически путь в НАТО Украина уже прошла, а также доказала свою полную совместимость со стандартами Североатлантического альянса. При этом политик отметил, что эта заявка нужна Киеву для юридического закрепления уже существующего положения.

Президент США Джо Байден в недавнем интервью назвал преждевременным голосование по вопросу о вступлении Украины в НАТО. По его словам, пока в стране идут военные действия, рассчитывать на приём в Североатлантический альянс Киеву не приходится. Он пояснил, что конфликт Москвы и Киева продолжается, а приём нового члена налагает на альянс строгие обязательства. Согласие на вступление Украины грозит военному блоку прямым столкновением с Россией.

Москва на протяжении долгого времени чётко озвучивала свою позицию по этому вопросу. В российском руководстве неоднократно заявляли, что возможное вступление Киева в НАТО неприемлемо для Москвы с точки зрения обеспечения безопасности и станет пересечением красной линии в отношениях России с альянсом.