Москва, 9 июля, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Смоленскую АЭС натовскими ракетами, заявил 9 июля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Борис Кавашкин/ИТАР-ТАСС Работа Смоленской АЭС

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе», — написал он, добавив, что стесняться уже нечего.

Некоторые Telegram-каналы 9 июля выступили с утверждением, что ВСУ пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области. В Telegram-канале станции сообщалось, что два энергоблока АЭС работают без замечаний, третий находится на плановом ремонте.

Как передавало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский бездоказательно обвинил Москву в подготовке теракта на Запорожской АЭС. Это произошло накануне визита в Россию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В Кремле слова Зеленского назвали очередной ложью, а в «Росэнергоатоме» предположили, что сам Киев может готовить теракт или удар по атомной станции, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией.

По словам представителя РФ при ООН Василия Небензи, участившиеся заявления Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС крайне настораживают. Недавно посетившие станцию представители МАГАТЭ могли убедиться в их абсурдности.