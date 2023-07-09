Москва, 9 июля, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0.

Иван Шилов ИА Регнум

В составе ЦСКА голы забили нападающие Максим Глушенков на 23-й минуте и Владислав Сарвели, который оформил дубль, забив на 74-й и 88-й минутах.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля московские «Динамо» и ЦСКА провели два матча в рамках турнира «Братский кубок». В обеих встречах победу праздновали динамовцы. Первый матч завершился со счётом 5:0, второй — 6:3.