Москва, 9 июля, 2023, 20:02 — ИА Регнум. В Москву и Центральную Россию к середине недели придёт осенняя погода, сообщил 9 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«На следующей неделе лето потерпит поражение на атмосферных фронтах, и жители Москвы и всей Центральной России окажутся в арктическом мешке», — сказал он РИА Новости, добавив, что виной тому станет тыл циклона, куда будут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод, который уже поступил на Русский север.

По его словам, предстоящая неделя начнется с плюс 17 — плюс 22, а во вторник, 11 июля, днём уже будет не выше плюс 14 — плюс 19. К 12 июля столбики термометров будут колебаться от плюс 11 до плюс 16, ночью минимальная температура составит плюс 6 — плюс 11.

«Такие похолодания случаются не чаще одного раза в 15 лет. Мало того, 12 июля может стать самым холодным днём за последние 75 лет», — отметил Тишковец.

Тем не менее, по его словам, лето к выходным восстановит свои позиции. С 14 июля облаков и осадков станет заметно меньше, ветры развернутся на западные румбы, и начнётся медленное потепление, плюс 15 — плюс 20. 15 июля станет на 3 градуса выше, а к выходным температура войдёт в свое климатическое русло: ночью плюс 11 — плюс 16, днём плюс 21 — плюс 26.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 июля в Москве был обновлён суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила +21,8 °С, что на 0,7 °С теплее прежнего достижения, установленного почти 70 лет назад, в 1954 году.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зафиксированный рекорд среднемировой температуры, вызванный глобальным потеплением, не является последним, новые рекорды могут быть уже этим летом.