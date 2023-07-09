Тель-Авив, Израиль, 9 июля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Израильская система противовоздушной обороны «Праща Давида», в мае совершившая первый боевой перехват, успешно прошла испытания. Об этом говорится в совместном заявлении минобороны и Армии обороны Израиля, распространённом 9 июля армейской пресс-службой.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress ЗРК «Праща Давида»

В военном ведомстве отметили, что в ходе испытаний отрабатывались сложные сценарии, которые имитировали «перехват продвинутых угроз», баллистических и крылатых ракет, самолётов и БПЛА. Испытания стали дополнительной вехой в оперативной интеграции «Пращи Давида» в ВВС Израиля «перед лицом множества угроз на различных аренах».

«Успешно завершена серия испытаний системы противовоздушной и противоракетной обороны «Праща Давида» спустя два месяца после первого успешного боевого перехвата в ходе операции «Щит и стрела», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, в мае армия Израиля впервые применила систему противоракетной обороны «Праща Давида» против ракет, которые палестинские радикалы выпустили с территории сектора Газа. Новая система ПРО предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Она дополнила системы «Железный купол» и «Хец», которые способны перехватить ракеты малой и большой дальности и баллистические ракеты.